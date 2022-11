Fauci asegura que cooperará si el Partido Republicano de EEUU inicia una investigación sobre la pandemia

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha asegurado este martes que cooperará con los republicanos de la Cámara de Representantes si finalmente inician una investigación sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19.

"Si hay audiencias de supervisión, absolutamente cooperaré plenamente y testificaré ante el Congreso en el caso de que me lo pidan", ha declarado Fauci durante una sesión informativa en la Casa Blanca.

"He testificado cientos de veces (...) en los últimos 40 años. Así que no tengo problemas para testificar. Podemos defender, explicar y respaldar todo lo que hemos dicho. No tengo nada que ocultar", ha agregado el doctor en la que ha sido su última rueda de prensa en la Casa Blanca antes de dejar sus cargos públicos al finalizar el año.

En este sentido, ha afirmado que espera que le recuerden por "haber dado todo de sí" en su trabajo. "Dejaré que otras personas juzguen el valor o no de mis logros, pero me gustaría que la gente recordara lo que he hecho, todos los días durante todos estos años he dado todo lo que tengo", ha expresado el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Los legisladores republicanos prometieron en agosto abrir una investigación sobre los orígenes de la pandemia, incluyendo una testificación de Fauci en el caso de que el Partido Republicano ganase la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de periodo celebradas el 8 de noviembre.

Fauci se convirtió en el rostro de la respuesta a la pandemia en Estados Unidos, al ser el principal experto en enfermedad infecciosas bajo las administraciones del expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden.

El pasado viernes el Partido Republicano se hizo con el control de la Cámara Baja, alcanzando el umbral de 218 escaños, una semana después de que se celebrase la votación, permitiendo que los republicanos tengan la iniciativa legislativa del país.

En este sentido, la victoria en la Cámara Baja de la bancada republicana --que probablemente liderará el congresista Kevin McCarthy-- pone fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes.

A pesar de que los sondeos pronosticaban una mayoría holgada de los republicanos en ambas cámaras ante la caída de la popularidad de Biden y el hecho de que la noche electoral arrancara con una victoria aplastante del gobernador Ron DeSantis en Florida, los demócratas han logrado unos resultados mejores de lo esperado, manteniendo el control del Senado y no perdiendo tantos asientos en la Cámara de Representantes.