El FBI anuncia la desarticulación de un complot terrorista en el estado de Michigan (EEUU)

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia federal de seguridad de Estados Unidos, el FBI, ha desarticulado en las últimas horas un complot para perpetrar un ataque terrorista en el estado de Michigan, según ha informado el director de la organización, Kash Patel, en su cuenta de la red social X.

"Esta mañana, el FBI ha desarticulado un potencial ataque terrorista", ha anunciado Patel. La operación se ha saldado con la detención de "varios sujetos" que estaban planeando este ataque durante las fiestas de Halloween este fin de semana.

Patel no ha dado más detalles por ahora sobre esta operación y ha terminado su mensaje con un agradecimiento a "los hombres y mujeres del FBI" que "hacen guardia las 24 horas del día, siete días a la semana" y "están ejecutando a la perfección su misión para defender la patria".