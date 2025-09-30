Las FDS anuncian la detención de un "líder" de una célula de Estado Islámico en el este de Siria

Archivo - Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) cerca de Baghuz, en el este de Siria (archivo) - Aboud Hamam/dpa - Archivo

Afirman que la operación en Darnach se saldó con un muerto y dos heridos en las filas de esta fuerza kurdo-árabe

MADRID, 30 Sep.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado este martes la detención de un "líder" de una supuesta célula del grupo yihadista Estado Islámico en una nueva operación llevada a cabo en la provincia siria de Deir Ezzor, situada en el este del país asiático, que se ha saldado además con la muerte de uno de sus integrantes.

Así, han indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "el Consejo Militar de Hayin ha capturado al líder de una célula terrorista de Estado Islámico en la localidad de Darnach, en el este de Deir Ezzor, tras un enfrentamiento que se saldó con él herido y capturado" y con la muerte de un miembro de sus fuerzas y otros dos heridos.

Las FDS han afirmado además que "terroristas" de Estado Islámico lanzaron también un ataque contra un puesto de control en Abriha, si bien no hay víctimas. "Tras el incidente se ha lanzado una operación en la zona para garantizar la seguridad y la estabilidad en el área", han subrayado.

La operación ha tenido lugar días después de la muerte de cinco integrantes de las FDS en un atentado perpetrado por Estado Islámico en Deir Ezzor. El grupo de milicias kurdoárabes alertó la semana pasada de un aumento significativo de la actividad de Estado Islámico en la zona desde la caída el 8 de diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país asiático.