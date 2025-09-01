Las FDS anuncian la muerte de dos combatientes de Estado Islámico al frustar un ataque en Raqqa (Siria)

Archivo - Combatiente en la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria - Europa Press/Contacto/Chris HubyLe Pictorium

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado la muerte de dos combatientes de Estado Islámico en enfrentamientos desatados este domingo al frustrar un ataque contra una de sus bases en la provincia de Raqqa, en el norte del país.

"Aproximadamente a las 23.50 horas (hora local) del domingo 31 de agosto, nuestras fuerzas de las FDS frustraron con éxito un ataque suicida perpetrado por una célula terrorista sospechosa de pertenecer a Estado Islámico", han declarado en un comunicado difundido través de Telegram.

Según han relatado, uno de los yihadistas "detonó su cinturón explosivo" tras resultar herido en combates directos con las milicias kurdas-árabes, mientras que "lograron eliminar al segundo" de ellos.

Además, tres milicianos de las FDS han resultado heridos "al frustar el ataque terrorista", si bien se encuentran estables tras haber recibido atención médica.

"Nuestras fuerzas de las FDS reafirman su alta disponibilidad y su continua persecución de células de Estado Islámico y otras organizaciones terroristas, al tiempo que se enfrentan a todos los intentos de socavar la seguridad y la estabilidad en las regiones del norte y este de Siria", han asegurado.