Las FDS confirman el acuerdo de alto el fuego con Damasco para "evitar una guerra civil"

El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, en una imagen de archivo - TELGRAM DE UNIDADES DE PROTECCIÓN POPULAR (YPG)

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, ha defendido este domingo la retirada de las milicias kurdo-árabes de Deir Ezzor y Raqqa para evitar una "guerra civil" y un "mayor derramamiento de sangre", confirmando así el acuerdo de alto el fuego previamente anunciado por el presidente del país, Ahmed al Shara.

"Esta guerra nos fue impuesta. Queríamos evitarla pero, desafortunadamente, al ser planificada por muchas fuerzas, nos fue impuesta", ha declarado en un vídeo difundido por la cadena Rohani TV, donde ha defendido que "se planeó que se convirtiera en una guerra civil, pero para evitarlo y prevenir un mayor derramamiento de sangre sin sentido, acordamos retirarnos de Deir Ezzor y Raqqa a Hasaka (y) se firmó un acuerdo al respecto".

El comandante de las FDS ha señalado pese a ello que "estamos decididos a proteger los logros de la revolución y los logros de nuestro pueblo, preservando al mismo tiempo las características específicas de nuestra región". "Tenemos la capacidad para hacerlo", ha asegurado.

Sus declaraciones llegan horas después de que la Presidencia siria haya hecho el anuncio de un acuerdo que concede a Damasco el control absoluto de los puntos estratégicos de la región semiautónoma del noreste del país, a cambio de la integración de sus autoridades locales y de las milicias kurdas-árabes en la estructura militar, de seguridad y civil del país.

Los términos principales del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".

Las milicias kurdo-árabes podrán presentar "una lista de líderes" nominados por su cúpula "para ocupar altos cargos militares, de seguridad y civiles dentro de la estructura del Gobierno central" en lo que se trataría de la culminación de las, hasta ahora, fallidas negociaciones de integración con la AANES, que ha exigido un sistema federal con completa autonomía.

El acuerdo de alto el fuego implica también que las FDS y las autoridades del norte y el este de Siria reconocerán el reciente decreto firmado por Al Shara que ratifica la existencia de una "identidad kurda" en el país, a pesar de que hace solo un par de días, los kurdos exigían que sus derechos se vieran consagrados en una Constitución nacional y no en un texto, como describieron, "provisional" como entendían al decreto.

El Gobierno sirio se hará cargo de los campamentos de familiares de la organización yihadista Estado Islámico, hasta ahora bajo custodia de las fuerzas kurdas, y garantiza que ofrecerá a Estados Unidos su plena cooperación en la lucha contra las células del grupo terrorista, donde las milicias kurdas juegan un papel instrumental como aliadas de Washington.

El anuncio llega asimismo tras los avances del Ejército sirio en la región y después de una semana de combates con las FDS que estallaron por el fracaso de las conversaciones entre ambas partes para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.