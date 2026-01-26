Las FDS reivindican el 11º aniversario de la liberación de Kobane de Estado Islámico entre acusaciones al Ejército sirio

Archivo - Calles llenas de escombros en Kobane, Siria, en medio de los enfrentamientos armados entre las fuerzas kurdas y Estado Islámico durante la guerra civil siria - Europa Press/Contacto/Gail Orenstein - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) ha reivindicado este lunes la liberación de Kobane, en el norte del país, de Estado Islámico, con motivo del undécimo aniversario, y han advertido de que los ataques atribuidos al Ejército sirio contra esta localidad amenazan con "abrir las puertas al caos y al retorno del terrorismo".

"Kobane seguirá siendo un símbolo eterno de resistencia y firmeza, y la victoria lograda hace once años no es un recuerdo que se debe evocar, sino un compromiso renovado de defender la libertad, proteger los logros de los mártires y construir un futuro democrático seguro para todos los pueblos de Siria", ha señalado en un comunicado en el que han denunciado que tras más de una década, la ciudad "vuelve a ser objeto de ataques, está asediada y sometida a una presión constante".

Las fuerzas kurdo-árabes han acusado al Ejército sirio de perpetrar lo que ha considerado como "un ataque directo al simbolismo de la victoria sobre Estado Islámico y un intento de vengarse de la ciudad que frustró sus planes". "No puede separarse de los intentos de socavar el proyecto de estabilidad y abrir las puertas al caos y al retorno del terrorismo", han advertido sobre los combates en esta localidad fronteriza con Turquía.

Las FDS han reafirmado su "pleno compromiso" en la lucha contra el grupo terrorista y en este sentido han querido dirigir un mensaje "claro y explícito" a la comunidad internacional, defendiendo que "proteger los logros de la victoria sobre Estado Islámico y garantizar la seguridad y la estabilidad de las zonas que han pagado un alto precio en esta guerra no es una opción política, sino una responsabilidad moral y jurídica compartida". "El silencio ante lo que está viviendo Kobane contradice los sacrificios realizados para derrotar al terrorismo y socava los esfuerzos internacionales para combatirlo", han agregado.

La declaración de las fuerzas kurdo-árabes supone una fase más de las tensiones con el Ejército sirio, marcadas por reiterados cruces de acusaciones mutuas sobre el incumplimiento de un alto el fuego que, pese a su fragilidad y vacilante aplicación, fue ampliado por quince días más en la víspera.

Con todo, las fuerzas de Damasco han acusado a las FDS de violar el domingo el alto el fuego con el lanzamiento de más de 25 drones suicidas contra posiciones militares en las cercanías de Kobane y en la ciudad de Sirrin, mientras que, apenas unas horas antes, las propias FDS denunciaban que sus efectivos eran de nuevo objetivo de ataques de Ejército sirio en las poblaciones de Al Shuiuj, Zirak y Chalabiya, todas ellas en el noroeste sirio.