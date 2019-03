Fernández de Kirchner denuncia que su hija está enferma por la "brutal persecución" contra ella y su familia

Publicado 14/03/2019 16:55:21 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado este jueves que su hija, Florencia, ha caído enferma por la "brutal persecución" que, según sostiene, están sufriendo ella y su familia por parte del Gobierno de Mauricio Macri y sus seguidores.

"Estás escuchando esto porque una vez más en Comodoro Py (sede judicial) no solo se violan los derechos de los ciudadanos opositores al Gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos", dice Fernández de Kirchner en un vídeo difundido por redes sociales.

La ahora senadora tiene abiertas un total de seis causas judiciales, de las cuales varias ya han sido elevadas a juicio oral. Fernández de Kirchner afirma que desde que abandonó la Casa Rosada en diciembre 2015, el Gobierno de Macri ha emprendido una "caza de brujas" contra ella y su entorno.

La líder izquierdista ha contado en el vídeo que su hija "comenzó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud" debido a que "el brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y salud". De esta "brutal persecución", Fernández de Kirchner ha destacado que se la acusa de "haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre".

El pasado 5 de diciembre, cuando se encontraba en La Habana para asistir al festival de cine de la capital cubana, Florencia Kirchner "decidió hacer una consulta médica allá". "La revisaron y la indicaron que debía comenzar un tratamiento", ha explicado la antigua mandataria.

En febrero, volvió a Cuba para hacer un curso intensivo para guionistas de cine, su profesión. "Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó del vuelo su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso, nuevamente fue evaluada y tratada y el 7 de marzo la prohibieron viajar en avión", ha revelado.

La enfermedad que padece, de la que solo ha detallado que no la permita permanecer sentada mucho tiempo, la retiene desde entonces en La Habana. La defensa de Fernández de Kirchner ha pedido a los tribunales "la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más a su estado clínico", pero la solicitud ha sido rechazada.

La ex jefa de Estado ha lamentado que "los mismos tribunales a los que ella (Florencia) concurrió cada vez que fue citada" hayan "vulnerado" sus derechos. "Como siguen haciendo con los míos", ha reprochado, señalando al mismo tiempo que hay "una diferencia muy grande" entre ambas.

"Yo fui dos veces presidenta de este país, he elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, más allá de sus convicciones --que las tiene y muy profundas, eligió otra vida: el arte y la militancia feminista", ha recalcado.

Para Fernández de Kirchner no hay duda de que "la persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner". "Por eso, les pido a los que nos odian, a los que nos ven como enemigos, que, por favor, se metan conmigo, no con ella. No más con ella", ha reclamado.