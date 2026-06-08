Las FFAA de Irán advierten de ataques "más severos" si Israel continúa con sus bombardeos

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado haber dado "golpes dañinos" a Israel con sus últimos ataques desde la tarde del domingo y han advertido de bombardeos "más severos" si Israel continúa con sus operaciones aéreas contra el país, los primeros enfrentamientos desde la firma el 8 de abril de un acuerdo de alto el fuego.

"Como prometimos, hemos actuado", ha dicho el portavoz del Mando Central de Jatam al Anbia, Ebrahim Zolfaqari, quien ha resaltado que las fuerzas iraníes "han demostrado que están al máximo de sus capacidades a nivel defensivo y ofensivo tras actuar con rapidez y precisión, haciendo que los enemigos estadounidenses y sionistas lamenten sus acciones".

Así, ha recalcado que los ataques iraníes han alcanzado "objetivos importantes y sensibles" en Israel, que habría recibido "golpes duros, precisos, inteligentes y dañinos" por parte de Irán, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"El criminal Estados Unidos y el brutal régimen sionista deben saber que Irán es fuerte y orgulloso, y que las orgullosas fuerzas de resistencia en la región se mantendrán firmes bajo cualquier circunstancia y contra cualquier amenaza", ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las tropas iraníes "nunca se rendirán frente a enemigos que pierden en la guerra", en referencia al conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país. "Si su agresión y maldad continúan, serán tratados con mayor severidad", ha zanjado.

Las palabras de Zolfaqari han llegado horas después de que Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano.

Además, han tenido lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no devolviera el ataque de cara a facilitar una salida negociada al conflicto, si bien Israel ha hecho oídos sordos y ha lanzado varias oleadas de bombardeos contra el país.

Irán lleva semanas advirtiendo contra las acciones israelíes en Líbano y la Franja de Gaza bajo el argumento de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril con Estados Unidos cubría a toda la región. Sin embargo, el Ejército israelí ha intensificado durante las últimas semanas sus bombardeos y ha acelerado su invasión de Líbano, tensando el proceso de diálogo, mediado por Pakistán.