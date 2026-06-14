Filipinas y Canadá firman un pacto logístico para fortalecer la alianza de defensa del Indo-Pacífico

Archivo - El ministro de Defensa Nacional de Canadá, David McGuinty (a la izquierda), y el secretario de Defensa Nacional de Filipinas, Gilberto C. Teodoro, participan en una ceremonia de firma en la sede del Ministerio de Defensa Nacional en Ottawa, el j - Europa Press/Contacto/Justin Tang

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Filipinas y Canadá han firmado este viernes un pacto de apoyo logístico militar dirigido a fortalecer la cooperación en defensa y dar mayor solidez a la alianza de seguridad en la región del Indopacífico.

El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro Jr, y el ministro de Defensa candiense, David McGuinty, han firmado este pacto que facilitará el intercambio de suministros y servicios logísticos, agilizando las operaciones conjuntas y reforzando la interoperabilidad entre ambos ejércitos en un contexto de creciente tensión regional.

"Esta cooperación fortalece la confianza, mejora la interoperabilidad y garantiza que estemos mejor preparados para responder juntos cuando surjan desafíos", ha declarado McGuinty en rueda de prensa, reiterando el compromiso de Canadá en el marco de su estrategia para el Indo-Pacífico, "de apoyar un orden marítimo basado en el derecho internacional".

Por su parte, Teodoro ha descrito la alianza como un "microcosmos" y ha revelado que planea entablar futuras colaboraciones que abarquen infraestructura, minerales críticos, energía y telecomunicaciones.

"Nos encontramos aquí para respaldar la reciprocidad de actividades, el intercambio de bienes y servicios de forma libre y segura en el ámbito marítimo y en otras categorías, bajo un manto de seguridad, que es una condición indispensable en el volátil mundo actual", ha precisado el mandatario filipino.

A su vez, Teodoro ha confirmado que se está trabajando actualmente en un próximo acuerdo de intercambio de inteligencia para salvaguardar las operaciones bilaterales y ha añadido que la cooperación también se ampliará en el futuro a la ciberseguridad, la formación y otras actividades multilaterales de cooperación marítima.