Filipinas denuncia un herido en un ataque de la Guardia Costera china en el disputado mar de China Meridional

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han acusado este lunes a la Guardia Costera de China de atacar un buque de la Armada filipina cerca del banco de arena Ayungin, ubicado en el disputado mar de China Meridional, unas acciones "violentas e ilegales" que se han saldado con un marinero herido.

"El 20 de julio, una embarcación semirrígida (RHIB) de la Guardia Costera de China, con ocho efectivos a bordo procedentes del buque 'CCGV 21560', se aproximó ilegalmente a corta distancia al 'BRP Sierra Madre' en el banco de arena Ayungin", ha detallado el Ejército filipino en un comunicado.

Tras aproximarse, la tripulación de la embarcación china rodeó al buque 'BRP Sierra Madre', haciendo círculos y tomando fotografías y vídeos, lo que provocó que el personal filipino a bordo desplegase dos lanchas neumáticas para "alejarles con calma" y "sin carácter confrontativo".

"El personal del CCGV reaccionó de manera violenta y agresiva, golpeando en la cabeza a un miembro de la Armada de Filipinas con un bastón de madera, lo que causó lesiones y daños a la lancha neumática de la Armada que operaba en la zona donde nuestro país ejerce derechos soberanos en virtud del Derecho Internacional", ha indicado.

El Ejército filipino ha informado de que se proporcionó "atención médica" inmediatamente al herido y ha asegurado que, pese a la "agresión" y la "violencia" por parte de Pekín, el personal filipino se comportó con "profesionalismo" y "disciplina".

"Estas recientes acciones agresivas y el ataque por parte de la tripulación del 'CCGV' demuestran un flagrante desprecio por la seguridad, ponen en peligro la vida de nuestro personal y aumentan las tensiones en el mar de Filipinas Occidental (designación de Manila para referirse a zonas del mar de China Meridional bajo su zona económica exclusiva)", ha indicado.

Asimismo, ha añadido que seguirán protegiendo sus "derechos soberanos" y la "jurisdicción del país". "Nuestra presencia legal y las operaciones de sostenimiento en el banco de Ayungin. Ningún acto de coerción o agresión nos detendrá del cumplimiento de nuestro mandato constitucional o del ejercicio de los derechos legales de Filipinas en el Mar de Filipinas Occidental", ha dicho.

"Instamos al Ejército Popular de Liberación y a la Guardia Costera de China, incluida su milicia marítima, a poner fin a sus acciones ilegales, coercitivas, agresivas y engañosas en el mar de Filipinas Occidental, y a acatar el Laudo Arbitral de 2016, que ratifica los legítimos derechos marítimos de Filipinas conforme al Derecho Internacional", ha zanjado.

China reclama la mayor parte de las aguas de la zona por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático, una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly.

El banco de arena Ayungin, también conocido como segundo banco de arena Thomas --y que cuenta con un bajío y un atolón--, pertenece a las islas Spratly y está ubicado cerca de la isla filipina de Palawan, y a más de 1.000 kilómetros de la costa china más cercana, la isla de Hainan.

Las relaciones entre China y Filipinas siguen siendo tensas. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de desabastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.