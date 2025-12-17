Filipinas niega indicios sobre un presunto "entrenamiento terrorista" por parte de los atacantes de Sídney

Archivo - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. - Greg Beadle/World Economic Forum / DPA - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han negado este miércoles que los dos atacantes del tiroteo que tuvo lugar el domingo en una playa de la ciudad australiana de Sídney viajaran al país asiático para recibir "entrenamiento terrorista", tal y como indican algunas informaciones, que apuntan a que los dos hombres se desplazaron en noviembre hasta una isla del sur de Filipinas, hogar de grupos insurgentes.

La portavoz de la Presidencia filipina, Claire Castro, ha señalado durante una rueda de prensa que "no existen indicios" que respalden estas afirmaciones y ha tildado de "engañosa" la idea de que el país funcione como "una zona de entrenamiento" para grupos como Estado Islámico.

"No se han presentado pruebas que apoyen estas afirmaciones sobre un supuesto entrenamiento terrorista en Filipinas", ha afirmado, antes de incidir en que "no hay información válida o confirmación alguna sobre esto".

"El presidente filipino (Ferdinand Marcos Jr.) rechaza firmemente estas acusaciones y las considera una descripción equivocada de Filipinas", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que este tipo de grupos insurgentes se encuentran "debilitados".

Sus palabras llegan después de que las autoridades de inmigración del país confirmaran que Sajid Akram y su hijo, Naveed, habían viajado hasta Filipinas a principios de noviembre para trasladarse a la región de Dávao, situada en el sur. Ambos han sido acusados de estar detrás del tiroteo que dejó 15 muertos en la playa australiana de Bondi.

La isla de Mindanao, en la que se encuentra Dávao, tiene una larga historia de insurgencia islamista y enfrentamientos con el Gobierno central, por lo que las autoridades australianas están investigando también posibles conexiones entre los dos atacantes y grupos extremistas.