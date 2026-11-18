Archivo - Petteri Orpo, primer ministro de Finlandia. - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Finlandia ha aprobado este miércoles ampliar hasta finales de 2028 la ley de seguridad fronteriza que entró en vigor en julio de 2024 para hacer frente los flujos migratorios artificiales, orquestados supuestamente por Rusia en respuesta a su entrada en la OTAN el año anterior, como parte de su guerra híbrida.

"La situación de la seguridad fronteriza no indica en absoluto que haya mejorado", ha defendido el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, quien ha argumentado como "absolutamente necesaria" esta prórroga.

Se trata de la segunda vez que sale adelante la prórroga, en esta ocasión con el respaldo de 170 diputados, el rechazo de otros 19, además de la ausencia de algunos miembros del Partido Socialdemócrata (SDP), a quienes el partido no permitió desviarse del sentido del voto, según recoge la cadena Yle.

Sobre este asunto, Orpo ha asegurado que para algunos diputados del SDP todavía le resulta "difícil", si bien ha agradecido el respaldo del resto de la oposición.

Con motivo de su entrada en la OTAN en abril de 2023, Finlandia acusó a Rusia de ejercer una artificial presión migratoria en la frontera, unas maniobras que han venido denunciando otros países de la región.

En ese contexto, Finlandia cerró los ocho puestos de control repartidos por los 1.340 kilómetros de frontera terrestre que separa ambos países y sacó adelante esta Ley de Seguridad Fronteriza con la que negarse a recibir solicitantes de asilo de cualquier país en base a cuestiones de seguridad nacional.