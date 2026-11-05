Finlandia condena a tres años y medio de cárcel al capitán del buque 'Fitburg' por sabotaje de cables submarinos en 2025

Archivo - Buque 'Fitburg', sospechoso de dañar cables de comunicación submarinos en el golfo de Finlandia, en el puerto de Kantvik, en Kirkkonummi,el 31 de diciembre de 2025 - Jani Hakala / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Distrito de Helsinki ha condenado al capitán ruso del buque 'Fitburg', Andrei Maksimenko, a tres años y medio de prisión y al contramaestre azerbaiyano, Vusal Majidov, a dos años y diez meses, por un delito de sabotaje agravado relacionado con la rotura de cables submarinos en el golfo de Finlandia el 31 de diciembre a 2025, si bien el fallo no es definitivo.

La sentencia considera probado que el carguero arrastró durante varias horas una cadena y un bloque de ancla por el fondo marino a lo largo de unos 130 kilómetros, en aguas internacionales, causando daños en dos cables de telecomunicaciones y poniendo en peligro otros siete cables de telecomunicaciones y electricidad, además de un gasoducto que conecta Finlandia con otros países.

Según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ancla había sido izada cuando el buque abandonó el puerto ruso de San Petersburgo el día anterior, pero fue arriada posteriormente, antes de que la embarcación salera de las aguas territoriales rusas. El mecanismo de bloqueo funcionaba correctamente y el ancla no fue recuperada hasta que las autoridades finlandesas detectaron que estaba siendo arrastrada y alertaron a la tripulación durante la mañana de Nochevieja.

Aunque no se acreditó que Maksimenko ordenara expresamente soltar el ancla ni que Majidov participara directamente en esa acción, el tribunal ha concluido que ambos conocían o debían conocer la situación. Además, ha considerado probado que el capitán autorizó continuar la navegación en esas condiciones y que el contramaestre intervino en el mantenimiento del rumbo durante aproximadamente dos hora después del primer aviso de las autoridades.

Los jueces han determinado que los hechos supusieron "un peligro especialmente grave para funciones importantes de la sociedad", teniendo en cuenta que tanto los daños ocasionados como la posibilidad de que se produjeran consecuencias mucho mayores. La mayor responsabilidad del capitán en la dirección y navegación del barco ha justificado la diferencia entre ambas condenas.

Los dos acusados deberán asimismo indemnizar solidariamente a los perjudicados por los gastos de reparación, inspección e investigación de los cables y el gasoducto, además de asumir las costas judiciales reclamadas por las partes afectadas.

DESCARTADO EL DELITO DE INTERFERENCIA AGRAVADA CON LAS TELECOMUNICACIONES

El tribunal ha descartado, por otra parte, el delito independiente de interferencia agravada con las telecomunicaciones al entender que quedaba incluido en el sabotaje agravado. También se han rechazado los argumentos sobre la falta de jurisdicción finlandesa, al considerar que se trataba de delitos intencionados cuyos efectos se produjeron en Finlandia.

Tanto Maksimenko como Majidov, que han negado cualquier responsabilidad, han mostrado su decepción con el fallo. El abogado del capitán, Olli Etelamaki, ha confirmado en declaraciones a la cadena pública de Finlandia Yle, que su representante tiene la intención de recurrir, mientras que la defensa del contramaestre continua estudiando la posibilidad.

Por su parte, la fiscal especial Krista Mannerhovi se ha mostrado satisfecha con la resolución, al considerar que "el resultado final se corresponde aproximadamente con la interpretación que la Fiscalía hace de los hechos y la intención", aunque todavía no ha decidido si recurrirá la absolución por el delito de interferencia con las telecomunicaciones.

El juicio se desarrolló durante ocho jornadas, entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre de 2026, ante un tribunal compuesto por tres jueces, que adoptaron la decisión por unanimidad. El fallo no es definitivo y puede ser recurrido ante el Tribunal de Apelación.