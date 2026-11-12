Finlandia endurece la política de visados para rusos al declarar su entrada una "amenaza"

Archivo - La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, durante la cumbre de la OTAN. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia ha adoptado este jueves nuevas restricciones en su política de visados para rusos, tras declarar la entrada de estos nacionales una "amenaza" para las relaciones internacionales del país, lo que de facto supondrá vetar los permisos a todos los ciudadanos rusos cuyo viaje no sea por motivos esenciales.

Helsinki ha informado en un comunicado que da el paso de conformidad con el código de visados de la UE y el código de fronteras Schengen. "Se denegará un visado y se rechazará la entrada si se considera que el solicitante representa una amenaza para las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros", ha recogido la nota del Ministerio de Exteriores de Finlandia, una medida que afecta también a delegaciones deportivas que vayan a participar en competiciones en el país.

La ministra de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, ha declarado que la medida seguirá en pie "mientras continúe la guerra de agresión de Rusia" incidiendo en que durante este tiempo "los deportistas rusos no tienen nada que hacer en Finlandia".

"Su entrada en el país supondría una amenaza para las relaciones internacionales de Finlandia. Lo mismo se aplica a otros trabajos de corta duración realizados con visado que no sean esenciales para los intereses nacionales de Finlandia", ha declarado Valtonen, tras unas directrices que marcarán las decisiones sobre la concesión de visados.

Será el Ministerio de Exteriores y las misiones diplomáticas de Finlandia en el extranjero las responsables de aplicar las restricciones, mientras que la Guardia Fronteriza finlandesa quedará al mando de las cuestiones relacionadas con la entrada en el país.

En los últimos meses, varios europeos han dado pasos para vetar la entrada a algunos ciudadanos rusos, aunque hasta ahora las medidas existentes tenían que ver con excombatientes del Ejército ruso en el contexto de la guerra en Ucrania o con el movimiento de diplomáticos en el espacio Schengen.