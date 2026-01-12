Finlandia libera el carguero sospechoso de dañar un cable submarino a finales de 2025 en el Báltico

Imagen de archivo del carguero Fitburg, retenido en Finlandia. - Europa Press/Contacto/Jani Hakala

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia han informado este lunes de la liberación del carguero 'Fitburg', incautado a finales de 2025 como principal sospechoso de dañar un cable submarino situado en el mar Báltico, si bien parte de su tripulación tendrá que permanecer de momento en el país.

La Policía finlandesa ha indicado que Helsinki ha levantado finalmente las medidas impuestas contra el buque, que cuenta con pabellón de San Vicente y las Granadinas, una vez que han llegado a su fin las investigaciones sobre el incidente.

"La operación dirigida por la Policía de Helsinki concluirá una vez que el buque 'Fitburg' haya abandonado el puerto de Kantvik (en el sur del país)", han indicado las fuerzas de seguridad finlandesas, que han confirmado en un comunicado que la embarcación zarpará este mismo lunes.

En este sentido, han aclarado que será la Guardia Fronteriza la que se encargará de supervisar la salida del buque de la zona económica exclusiva de Finlandia, de acuerdo con lo establecido por la ley.

La medida llega tan solo un día después de que un tribunal de Helsinki decretara prisión preventiva contra uno de los tripulantes del citado carguero, que fue interceptado con cerca de una quincena de personas a bordo. Sin embargo, parte de la tripulación tiene prohibido abandonar el país.