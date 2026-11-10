Finlandia suspende proyectos de ayuda humanitaria a Somalia tras denunciar su falta de cooperación migratoria

Archivo - El ministro de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior de Finlandia, Ville Tavio - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press
MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior de Finlandia, Ville Tavio, ha anunciado este martes la suspensión de varios proyectos de ayuda humanitaria a Somalia tras denunciar que el país africano no está a la altura de lo pactado en política migratoria, un paso del que se ha desvinculado el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.
Tavio ha publicado en redes sociales una lista de proyectos de asistencia estimados en unos cuatro millones de euros que ha terminado paralizando.
"No he concedido financiación a los proyectos, sino que realizo esta medida de ahorro. La cooperación al desarrollo con Somalia se ha suspendido, porque el país no ha realizado suficiente cooperación en materia de retornos", ha apostillado Tavio, representante del ultraderechista partido de Los Finlandeses, miembro de la coalición de Gobierno.
El Ministerio de Exteriores finlandés anunció en noviembre de 2024 la suspensión del programa de cooperación para el desarrollo de Somalia por la falta de cooperación migratoria pero, hasta ahora, esta paralización no afectaba a la ayuda humanitaria, las ONG ni el apoyo del sector privado.
Fingo, la organización paraguas que aglutina varias ONG humanitarias de Finlandia, ha declarado su consternación por esta decisión. Tras recordar que "las ONG no son responsables de las políticas de los países en materia de cooperación para el retorno", uno de sus portavoces, el vicepresidente de la Red Finlandesa de Somalia, Abdulghani Duale, se ha declarado incapaz de entender "por qué las mujeres, los niños y los pacientes con problemas de salud mental que sufren la falta de servicios sanitarios y una nutrición adecuada tienen que sufrir las consecuencias de las disputas sobre los acuerdos de repatriación entre estados".
Mientras, el primer ministro finlandés se ha desvinculado de toda esta situación. "Su decisión de rechazar las ayudas entra dentro de las competencias del ministro", se ha limitado a manifestar en redes sociales Petteri Orpo.