La FINUL alerta de que la paz en el sur de Líbano es "escurridiza" y responsabiliza a las partes enfrentadas

Archivo - Vehículo de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) durante una patrulla en los alrededores Marjayún, en el sur de Líbano (archivo) - Daniel Carde / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha alertado este martes de que la paz en el sur de Líbano sigue siendo "escurridiza" y ha responsabilizado a las partes a la hora de lograr "una solución política al conflicto".

"Hoy, la paz en el sur de Líbano sigue siendo difícil de alcanzar, pero la esperanza para lograrla permanece. Es algo a lo que los 'cascos azules' aspiran con motivo del Día Internacional de la Paz. Una paz duradera requiere compromisos políticos y soluciones por parte de las partes implicadas", ha indicado la misión de la ONU en un comunicado.

"Los 'cascos azules' pueden contribuir a restablecer la estabilidad, evitar malentendidos y reducir el riesgo de que aumente la tensión, pero no pueden reemplazar la voluntad política y las decisiones que son necesarias para poner fin al conflicto de forma permanente", recoge el texto.

El jefe de la misión, el comandante Diodato Abagnara, ha indicado durante un discurso en la sede en Naqura, en el sur de Líbano, que "la responsabilidad para una solución política recae en las partes" y ha reafirmado que la FINUL "continuará haciendo su parte".

"Mantendremos las conversaciones abiertas, reduciendo el riesgo de escalada y apoyando los esfuerzos diplomáticos", ha afirmado Abagnara, que ha recordado que la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU es "el objetivo y las bases para alcanzar la paz y la estabilidad en el sur de Líbano".

Además, ha afirmado que la cooperación entre en las Fuerzas Armadas libaneses y las fuerzas para el mantenimiento de la paz "siguen siendo claves para mantender la estabilidad y la extensión de la autoridad estatal en el sur del país".

La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada "Línea Azul" que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera del sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíés y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza.

Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia. La retirada de las tropas de la FINUL está programada para 2027.