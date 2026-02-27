La FINUL culmina las tareas de desminado de los dos últimos campos que quedaban por limpiar en Líbano

Un especialista contabiliza el número de minas desmanteladas en un campo en Líbano - FINUL

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha terminado este viernes las labores de desminado de los dos últimos campos que quedaban por limpiar de los cinco que han sido entregados al Ejército libanés desde que empezaron las operaciones de los efectivos de la misión de mantenimiento de la paz en verano.

La FINUL ha hecho entrega al Centro de Remoción de Minas (LMAC) del Ejército libanés de los últimos dos campos que quedaban por desminar, que abarcan una superficie de 5.188 metros cuadrados y en los que había 946 minas, desmanteladas por sus efectivos 'in situ'.

La ceremonia ha sido llevada a cabo en la localidad de Blida, en el sureste del país. Las operaciones, que se iniciaron el pasado mes de agosto, han abarcado cinco campos con una superficie total de 12.030 metros cuadrados en los que se han encontrado 2.173 minas, ya desactivadas.

Durante la ceremonia, el jefe del Estado Mayor de la FINUL, el general de división Paul Sanzey, ha afirmado que estos trabajos requieren "disciplina, profesionalismo y excelencia técnica". "A pesar de la complejidad del entorno, los resultados son manifiestos y salvan vidas", ha dicho, según un comunicado de la misión.

Las tareas de desminado se iniciaron durante el verano a raíz de una solicitud del Gobierno libanés después de que este tipo de operaciones de carácter humanitario quedaran paralizadas por los constantes tiroteos a través de la llamada 'Línea Azul', la frontera trazada hace 25 años por la ONU entre Líbano e Israel.

La FINUL entregó el primer campo desminado el pasado mes de diciembre tras los trabajos de los 'cascos azules' en coordinación con el Ejército libanés, que permitieron desactivar 393 minas en un territorio de cerca de 2.000 metros cuadrados.