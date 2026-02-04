La FINUL denuncia un ataque con un dron del Ejército de Israel contra una patrulla en el sudoeste de Líbano

Archivo - Miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) patrullan en territorio libanés - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha acusado este martes a Israel de haber empleado un dron para acercarse "agresivamente" junto a otro dron a una patrulla cerca de Kafer Kela, en el suroeste del país, y de lanzar una granada aturdidora contra los militares de la ONU, si bien ninguno ha resultado herido.

"Esta mañana, las fuerzas de paz que realizaban una patrulla rutinaria cerca de Kafer Kela observaron dos drones que sobrevolaban agresivamente. Las fuerzas de paz pudieron ver que uno de los drones transportaba un objeto no identificado y evaluaron que había entrado en un rango que constituía una amenaza inmediata para la seguridad de las fuerzas de paz", ha relatado en un comunicado.

En esa situación, los militares emprendieron "medidas defensivas", ante lo que el dron "lanzó una granada aturdidora que explotó a unos 50 metros de las fuerzas de paz antes de volar hacia territorio israelí", ha descrito la misión, que ha indicado que, "afortunadamente, nadie resultó herido y la patrulla continuó" su labor.

"Las fuerzas de paz consideran que el dron pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y cruzó la 'Línea Azul' --la frontera trazada hace 25 años por la ONU entre ambos países--, violando la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", reza el texto, que también acusa a los militares israelíes de violar el Derecho Internacional con esa acción y de "poner en riesgo los esfuerzos por reconstruir la estabilidad a lo largo de la Línea Azul".

Ante estos hechos, la FINUL, que ha destacado que "este uso de drones armados es inaceptable", ha reiterado a las FDI "su obligación de respetar la Línea Azul, garantizar la seguridad de las fuerzas de paz y cesar los ataques contra ellas o en sus inmediaciones", un mensaje también replicado, horas después y en rueda de prensa, por Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.