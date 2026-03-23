La FINUL denuncia el impacto de un proyectil en su cuartel general en Líbano atribuido a un "actor no estatal"

Archivo - Una ambulancia de la ONU recorre una aldea en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este lunes "intensos tiroteos y explosiones" cerca de sus instalaciones en el sur del país en las últimas 48 horas, incluido el lanzamiento de un proyectil que ha impactado recientemente en su cuartel general y que ha atribuido a un "actor no estatal", en medio del conflicto abierto entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá desde el pasado 2 de marzo, días después de que Israel lanzara su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán.

"En las últimas 48 horas, los miembros de las fuerzas de paz han registrado intensos tiroteos y explosiones en la localidad de Naqura y sus alrededores, cerca del cuartel general de la FINUL. Balas, fragmentos y metralla han impactado en edificios y zonas abiertas dentro de nuestro cuartel general, poniendo en peligro a los miembros de las fuerzas de paz", ha apuntado su portavoz, Kandice Ardiel, en redes sociales, precisando que estos efectivos se han visto obligados a "permanecer en refugios para evitar lesiones".

A estos sucesos se suma el impacto, "justo antes del mediodía de hoy", de un proyectil sobre su cuartel general y cuyo lanzamiento ha sido atribuido a un "actor no estatal", ha indicado Ardiel, que ha agregado que "miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz con experiencia en la neutralización de artefactos explosivos están trabajando para hacer frente a la situación".

La portavoz de la FINUL ha querido recordar a "todos" los actores implicados en el conflicto "su responsabilidad de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz y de evitar cualquier acto, incluidas las actividades de combate, que pueda ponerlos en peligro".

"Reiteramos que no hay solución militar para este conflicto e instamos a las partes a que depongan las armas y se comprometan a trabajar en pro de una solución a largo plazo, antes de que haya más víctimas", ha declarado.

La FINUL ha documentado en la última semana nuevos ataques aéreos dentro de su zona de operaciones en el sur de Líbano y nuevos disparos con cohetes y misiles, así como acumulación de tropas por parte del Ejército israelí al norte de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.

Los ataques del Ejército israelí contra Líbano han dejado al menos 1.024 víctimas mortales y 2.740 heridos desde el 2 de marzo, fecha en la que Israel lanzó una ofensiva contra el país tras el lanzamiento de cohetes de Hezbolá a territorio israelí como represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.