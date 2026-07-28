La FINUL encuentra cuatro toneladas de nitrato de amonio en el sur de Líbano

Una patrulla de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) - FINUL

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha anunciado este martes que los 'cascos azules' encontraron a princpios de mes 385 contenedores abandonados en el interior de un edificio que albergaban aproximadamente 4.000 kilogramos de material explosivo, compuesto principalmente por mezclas de nitrato de amonio.

El hallazgo se produjo el pasado 2 de julio durante una inspección rutinaria en una ruta cerca del pueblo de Hula. Tras "evaluar cuidadosamente" la situación, los especialistas en desactivación de explosivos de la FINUL hicieron explotar de forma controlada el material para "eliminar el riesgo que suponía".

"A medida que la FINUL amplía sus actividades operativas, reducir los riesgos que plantea una explosión resulta esencial para garantizar que nuestros cascos azules puedan cumplir su mandato", ha indicado el jefe de la misión y comandante de la Fuerza, el general de división Diodato Abagnara, en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que "cada peligro explosivo neutralizado de forma segura ayuda a crear condiciones más seguras" para las operaciones de la fuerza de paz y "contribuye a la estabilidad a largo plazo en el sur de Líbano".

La FINUL también ha informado de que el pasado 10 de julio otra patrulla descubrió los restos de un dron cerca de una posición de la ONU en el sur. Tras confirmar que en su interior quedaban componentes explosivos, los equipos "neutralizaron el peligro de forma segura y sin incidentes en el mismo lugar".

El Gobierno de Líbano ha informado que se han superado los 4.330 muertos y los 12.200 heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en el que retomó los combates contra el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.