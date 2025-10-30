La FINUL expresa su "preocupación" por la "incursión" israelí en Blida, en el sur de Líbano

Archivo - Un 'casco azul' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en un puesto de observación en Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha expresado este jueves su "preocupación" por la incursión terrestre realizada esta mañana por parte de las fuerzas israelíes en la ciudad libanesa de Blida, situada en el sur del país, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

"Esta acción de Israel, perpetrada al norte de la Línea Azul de demarcación, representa una flagrante violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y de la soberanía de Líbano", ha lamentado la FINUL en un comunicado.

Así, ha reiterado su llamamiento a "todas las partes implicadas" para "cumplir con el acuerdo de alto el fuego". "Seguimos en contacto con las Fuerzas Armadas de Líbano tras este incidente", ha indicado respecto a un incidente que ha dejado un funcionario muerto en el marco de una redada por parte de las tropas israelíes contra el edificio de la Alcaldía, situado cerca de la frontera entre ambos países.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que el hombre "ha caído mártir en la ciudad de Blida tras ser tiroteado por el enemigo israelí durante una operación", tras lo que el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha especificado que se trata de un funcionario identificado como Ibrahim Salamé, quien habría muerto en el interior del edifico municipal a manos de las tropas israelíes.