Archivo - Daños materiales tras un ataque de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania, en marzo de 2025 (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha condenado este viernes la muerte de una periodista ucraniana en el ataque lanzado el miércoles por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Odesa (sur), en el marco de la guerra lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

El organismo ha señalado que la periodista y productora Kristina Lisenko, que trabajaba para la cadena de televisión Pershi Miski, murió por el impacto de un dron cuando se dirigía al trabajo, al tiempo que ha expresado sus condolencias y ha reclamado a las autoridades la apertura de una "investigación independiente" para esclarecer el suceso.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania (NUJU) detalló que Lisenko, que llevaba 23 años trabajando para la citada cadena, fue alcanzada en el primer ataque del día de la ciudad, que alcanzó un punto situado en los alrededores de la sede de Pershi Miski. Así, se convierte en el 22º trabajador de los medios muerto realizando sus labores desde el inicio de la invasión.

En este sentido, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, ha lamentado la muerte de Lisenko y ha subrayado que "cada periodista que muere en esta guerra representa una pérdida para sus seres queridos y para el derecho de todo ciudadano a estar informado".

"No nos cansaremos de repetirlo: los periodistas nunca deben ser objetivos de los ataques. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a todos aquellos que conocieron y quisieron a Kristina, y nos solidarizamos plenamente con nuestros colegas ucranianos", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha destacado que "la muerte de Kristina Lisenko es un trágico recordatorio más del devastador coste humano de la guerra de Rusia contra Ucrania". "Condenamos enérgicamente este crimen y subrayamos que nuestra colega fue asesinada mientras se dirigía a desempeñar sus labores periodísticas", ha añadido.

"La comunidad internacional debe hacer más para proteger a los periodistas y garantizar que quienes cometen crímenes contra los profesionales de los medios sean llevados ante la justicia. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los colegas de Kristina", ha apostillado.