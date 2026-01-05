Un fiscal argentino solicita la extradición de Nicolás Maduro

Archivo - Bandera de Argentina - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal argentino Carlos Stornelli ha solicitado iniciar los trámites para la extradición a Argentina del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos tras una incursión militar norteamericana en Caracas.

Stornelli ha solicitado la extradición a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) por violación de Derechos Humanos.

"En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad así reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", había denunciado FADD.

Ahora Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, ha solicitado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 la extradición de Maduro desde Estados Unidos. El fiscal destaca que sobre Maduro "pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente" en Argentina.

En septiembre de 2024, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la "inmediata detención" de Maduro "por graves violaciones a los Derechos Humanos" y de Diosdado Cabello por organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país.

El FADD está presidido por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO. "Lo que hicimos fue hacer una denuncia por crímenes de lesa humanidad y presentar testigos y pruebas en el juzgado acá, con testimonios de venezolanos perseguidos. Incluso hay varios testimonios de algunos que estuvieron en el Helicoide, torturados en ese centro de detención", ha explicado Wolff en declaraciones a 'Clarín'.

El propio Wolff ha recordado que a raíz de la denuncia, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha solicitado su captura internacional.