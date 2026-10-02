El fiscal de EEUU descarta reabrir una investigación contra el expresidente de la Fed por el sobrecoste de la sede

Archivo - Jerome Powell - Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha descartado reabrir la investigación contra el expresidente de la Reserva Federal (Fed) Jerome Powell, por los sobrecostes relacionados con las obras para la renovación de la sede del organismo.

"No vamos a reabrir una investigación penal contra él", ha señalado este viernes en una entrevista concedida a la agencia de noticias Bloomberg en la que, no obstante, ha sopesado seguir investigando la gestión del proyecto.

Blanche ha hecho esta declaración, tras la difusión de un informe de la Oficina del Inspector General de la Fed que apunta a la falta de pruebas de irregularidades por parte de Powell en relación con las obras valoradas en 2.400 millones de dólares.

El informe, con el que Blanche ha dicho estar "satisfecho", sí identifica una serie de errores que provocaron un aumento de los costes de la renovación, cuyo presupuesto inicial en 2020 era de 1.300 millones de dólares.

Pese a ello, el fiscal general ha afeado a Powell una "inadecuada" supervisión del proyecto y ha asegurado que si la auditoría independiente encargada por la actual dirección de la Reserva Federal "descubre algo que constituya algún tipo de conducta delictiva, lo investigaremos".

La relación de Powell, cuyo mandato expiró el pasado mayo, con la Administración Trump no ha estado exenta de polémica ante las reiteradas peticiones del inquilino de la Casa Blanca de una bajada de los tipos interés, mientras que el 'guardián del dólar' se ha amparado en la independencia de la Fed para tomar decisiones.