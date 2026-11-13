El fiscal general de EEUU rechaza que Comercio haya obstaculizado investigaciones sobre la supuesta espía de Nvidia

Archivo - El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha rechazado la posibilidad de que el Departamento de Comercio pudiera haber obstaculizado investigaciones sobre una red de contrabando en la que estaría involucrada la supuesta espía china Alice Huang --a quien ha evitado referirse como espía--, con la que Jensen Huang, el ya ex consejero delegado del gigante tecnológico Nvidia, había mantenido una de las múltiples relaciones extramatrimoniales que han trascendido en los últimos días.

"Das por hecho que el Departamento de Justicia se enteró de que ella es, de hecho, una espía (...) Nadie ha dicho eso", ha afeado a una periodista que le ha preguntado por el rol del Departamento de Comercio en las pesquisas sobre la citada red que involucraría a Alice Huang, a quien la cartera "está investigando".

Sobre la cartera de Comercio, Blanche ha asegurado no tener "ninguna preocupación", destacando una "buena relación" interdepartamental.

Al hilo, y respondiendo a la pregunta de otro periodista, el fiscal general ha señalado que Comercio está realizando una investigación y que "es habitual que remitan el asunto o soliciten asesoramiento al Departamento de Justicia".

De todos modos, ha evitado dar detalles de las pesquisas de su cartera, limitándose a indicar que "tiene un papel en la investigación de si hay chips que no deberían venderse, lo que podría constituir una infracción de nuestras leyes de exportación y podría ser objeto de sanciones civiles". "También podría ser un delito, dependiendo del caso", ha aseverado.

Asimismo, sobre las infidelidades de Jensen Huang que han trascendido en los últimos días, Blanche ha considerado que "obviamente sería sumamente inapropiado comentar sobre cualquier investigación que tengamos sobre cualquiera de esas conductas".

TRUMP LAMENTA QUE HUANG "PASA POR UN INFIERNO"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista con el presentador y comentarista Stephen A. Smith que lo más importante de todo el caso es "si la mujer (Alice Huang) era una espía". En caso afirmativo, ha estimado, el ya ex consejero delegado de Nvidia "sí" que debería haber dimitido, pero "si la mujer no era una espía, quizá sería distinto".

"Es muy difícil sustituirlo", ha opinado, antes de proponer a Tim Cook, quien "prácticamente se ha semi-retirado de Apple tras realizar una de las mejores gestiones en la historia empresarial". "Creo que Tim Cook sería un excelente candidato para dirigir Nvidia", ha incidido.

En cuanto a la situación personal de Jesse Huang, Trump ha asegurado haber hablado con él y ha lamentado que "está pasando por un infierno". "Lo que más le duele es la situación de su esposa y su familia; eso es lo que realmente le preocupa", ha agregado.