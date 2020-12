El fiscal general de EEUU sopesa dejar el cargo antes de que Trump abandone la Casa Blanca

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, está sopesando dejar el cargo antes de que el próximo 20 de enero Donald Trump abandone la Casa Blanca, según han informado en las últimas horas tanto el diario 'The New York Times' como la cadena CNN.

Una de las fuentes consultadas por el periódico ha indicado que el anuncio podría producirse antes de final de año mientras que la fuente que cita la CNN asegura que "aún no ha tomado la decisión final".

No obstante, las fuentes no han querido aclarar los motivos que han llevado al fiscal general a sopesar su renuncia. La semana pasada Barr informó de que el Departamento de Justicia no ha encontrado pruebas de fraude en las recientes elecciones, pese a la insistencia de Trump en lo contrario.

Ambos mantuvieron una larga reunión el martes, según una fuente conocedora de la misma citada por la CNN, y el jueves Trump declinó afirmar abiertamente si confía en Barr. "Preguntádmelo en unas semanas. Deberían estar analizando todo este fraude", comentó.

Una de las fuentes con las que ha hablado 'The New York Times' ha señalado que Barr ya llevaba sopesando su salida desde antes de la semana pasada y que la postura de Trump no ha influido, mientras que otra de las fuentes ha subrayado que el fiscal general ha llegado a la conclusión de que ha completado la labor que se marcó en el Departamento de Justicia, puesto al que llegó en febrero de 2019 en sustitución de Jeff Sesions.