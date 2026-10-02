La fiscal de Nueva York investiga una acusación de violación en grupo en la universidad de Cornell

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, encabezará una investigación especial sobre el caso de violación que ha sacudido a la prestigiosa universidad de Cornell, después de que la Policía del campus omitiera que la víctima denunció desde el primer momento que fue agredida sexualmente por un grupo de siete alumnos.

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, ha tomado la inusual decisión de apartar al fiscal del condado de Tompkins, donde se encuentra la institución, tras denunciar este viernes en rueda de prensa que la Policía de Cornell solo trasladó "de manera parcial" la declaración original de la víctima (identificada con el nombre genérico de 'Jane Doe') y omitió una contundente afirmación: "Puedo decir con toda seguridad al 100% que fui violada".

Por contra, el ahora apartado fiscal de Tompkins, Matthew Van Houten, aseguró a principios de esta semana que "la declaración jurada de Jane Doe no alegaba que hubiera sido drogada contra su voluntad ni violada en grupo" y describió su participación en el consumo de drogas y en conductas sexuales como voluntaria, consciente y consensuada."

El incidente ocurrió en la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi, donde la joven consumió alcohol y fue presionada para esnifar ketamina. Después, y mientras se encontraba bajo los efectos de la bebida y del anestésico, fue violada durante horas por siete estudiantes, según su relato.

La denuncia presentada por los abogados de Doe precisa que la joven tardó unos días en asumir plenamente lo sucedido hasta que decidió explicar su versión de los acontecimientos a la Policía de Cornell; un testimonio que, ha denunciado ahora Hochul, acabó parcialmente eliminado.

La institución universitaria, por su parte, ha manifestado su apoyo a la presentación del caso ante un gran jurado, al tiempo que ha rechazado las acusaciones de que nunca castigó a los implicados. Dos de ellos fueron expulsados, según la universidad, que además ha asegurado que en ningún momento fueron simplemente penalizados con la redacción en un ensayo, como circuló en su momento.

Cuatro de ellos han reconocido que mantuvieron relaciones sexuales con Jane Doe aunque aseguran que fueron consentidas. Los otros tres han asegurado que no participaron.