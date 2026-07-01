La Fiscalía alemana imputa a un ciudadano ucraniano por el sabotaje de Nord Stream

Archivo - Imágenes difundidas por la Guardia Costera sueca sobre la fuga de gas metano en los gasoductos Nord Stream. - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Federal alemana de Hamburgo ha imputado este miércoles a un ciudadano ucraniano por su presunta participación en la planificación de los ataques contra el gaseoducto Nord Stream, han confirmado sus abogados a la agencia alemana DPA.

El sabotaje se produjo en septiembre de 2022 en el mar Báltico, cuando se registraron un total de seis explosiones contra las instalaciones.

Las investigaciones alemanas apuntan a que los artefactos fueron colocados en cuatro zonas diferenciadas de los gasoductos, lo que llevó a países como Suecia o Alemania a sospechar de un total de cuatro explosiones al inicio de las investigaciones, si bien fueron seis en total.

Esta línea señala que pudieron ser varios buzos los que colocaron los artefactos explosivos en las tuberías, hasta donde se desplazaron en un velero, donde se descubrieron restos de explosivos en julio de 2023. A bordo viajaron cinco hombres y una mujer, un grupo que habría alquilado el barco sirviéndose de una documentación falsa. El ataque tuvo lugar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y desde el primer momento Moscú se ha desmarcó del sabotaje.