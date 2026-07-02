La Fiscalía de Alemania afirma que el imputado por el sabotaje del Nord Stream "seguía órdenes" de Ucrania

Archivo - Cartel cerca del Nord Stream 2, en Lubmin, Alemania (archivo) - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Alemania ha presentado cargos contra un ciudadano ucraniano por el sabotaje en 2022 del gasoducto Nord Stream y ha recalcado que tanto él como otros miembros del Ejército de Ucrania actuaron "siguiendo órdenes de las autoridades estatales ucranianas", lo que amenaza con dañar las relaciones entre Berlín y Kiev en medio de la invasión rusa.

La Fiscalía ha indicado que el sospechoso, identificado como Serhi K., es sospechoso de "complicidad en un crimen de guerra", en referencia a las explosiones en el gasoducto, que destruyeron tres de los cuatro conductos, que conectaban Rusia con Alemania y suponían una de las principales vías energéticas al país europeo.

Así, ha recalcado que el hombre, arrestado en verano de 2025 en Italia y extraditado meses después a Alemania, "era oficial del Ejército ucraniano en 2022". "Tras el inicio de la guerra de agresión rusa a finales de febrero de 2022, tanto él como otros militares, actuaron en nombre de las autoridades estatales ucranianas, desarrollaron un plan para destruir los gasoductos del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que van desde Rusia hasta Lubmin, en Alemania, a través del mar Báltico".

"El objetivo era cortar permanentemente el suministro de gas a través de los gasoductos e impedir que Rusia utilizara los ingresos procedentes de la venta de gas natural para financiar su esfuerzo bélico", ha señalado en su comunicado, en el que ha detallado que "para llevar a cabo el plan se formó un grupo integrado por buzos profesionales, un capitán y un experto en explosivos, bajo liderazgo del acusado".

En este sentido, ha especificado que el sospechoso "entró en Alemania el 4 de septiembre de 2022 desde Polonia, usando un pasaporte ucraniano falsificado". "Poco después, él y otros miembros del grupo embarcaron en un yate (...) alquilado previamente a una compañía alemana en Rostock usando documentos identificativos falsos e intermediarios".

"El acusado y sus cómplices utilizaron el yate para transportar grandes cantidades de explosivos de alto rendimiento, aptos para uso militar en aguas internacionales, hasta las proximidades de la isla danesa de Bornholm", ha detallado la Fiscalía, que ha agregado que el grupo "colocó allí diversos artefactos explosivos con espoletas de tiempo en gasoductos que discurrían por el lecho marino hasta el 22 de septiembre de 2022".

En este sentido, ha hecho hincapié en que los artefactos estallaron el 26 de septiembre de 2022, "causando graves daños a ambos gasoductos", al tiempo que ha recordado que antes del sabotaje el Nord Stream 1 "transportaba cerca de la mitad del suministro anual e gas natural de Alemania para producción energética".