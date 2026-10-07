La Fiscalía brasileña, favorable a que Flávio Bolsonaro vuelva a visitar a su padre Jair, en arresto domiciliario

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, observado por su hijo Flávio Bolsonaro, comparece ante la prensa tras la admisión en el Tribunal Supremo de una acusación en su contra por intento de golpe de Estado - Lula Marques/Agencia Brazil/dpa - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Brasil ha manifestado este martes su conformidad con que el hijo de Jair Bolsonaro y candidato a la Presidencia, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, acuda a ver a su padre, recluido en arresto domiciliario --en el marco de su condena por intento de golpe de Estado-- y bajo suspensión de visitas por un período de 90 días que termina este domingo.

"Considerando la ausencia de hechos sobrevenidos que indiquen un incumplimiento de las condiciones establecidas o la necesidad de prorrogar la medida restrictiva determinada anteriormente, la Fiscalía General de la República no pone objeciones a que se acceda a la petición formulada", ha afirmado el fiscal general, Paulo Gonet, según ha recogido la agencia Brasil de noticias.

Gonet ha respondido así a la petición del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), de que tomase posición con respecto a la petición presentada por la defensa de Bolsonaro, que alegó en un escrito al Supremo que "ya no resulta necesario mantener un régimen de visitas excepcionalmente restrictivo, siendo posible restablecerlas de inmediato".

El propio juez De Moraes había dictaminado la suspensión de las visitas de Flávio a su padre tras difundir el primero una carta en nombre del segundo, infringiendo así una de las medidas cautelares impuestas a Jair Bolsonaro a cambio de cumplir en su casa la condena a 27 años y tres meses de prisión por liderar un conato golpista entre 2022 y 2023 contra quien entonces asumía la Presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva, que opta ahora a continuar al mando del palacio del Planalto.