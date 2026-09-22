La Fiscalía británica presenta cargos contra un hombre vinculados al genocidio tutsi de Ruanda (1994) por primera vez

Archivo - Imágenes de las víctimas del genocidio de 1994 contra los tutsis en el Memorial del Genocidio de Kigali, en Ruanda - Dong Jianghui / Xinhua News / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes que procesará a un hombre de 65 años por delitos cometidos en Ruanda en abril de 1994, entre ellos un cargo de "conducta accesoria al genocidio" que representa la primera vez en la historia en la que se presentan en Reino Unido cargos relacionados con el genocidio contra los tutsis en Ruanda.

"La Fiscalía de la Corona ha decidido procesar al doctor Vincent Brown, anteriormente conocido como doctor Vincent Bajinya, de 65 años, en relación con presuntos delitos cometidos en Ruanda en abril de 1994", reza el comunicado del Servicio.

En concreto, el Servicio ha acusado a Brown "de un delito de conducta accesoria al genocidio y de seis delitos de conducta accesoria al asesinato como crimen contra la humanidad, en contravención del artículo 52 de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001".

"Los cargos se refieren a las acusaciones de que el doctor Brown participó en el genocidio contra los tutsis en Ruanda en 1994", ha declarado el jefe de la División de Delitos Especiales y Lucha contra el Terrorismo de la Fiscalía, Frank Ferguson, que subraya que "se le acusa de haber dirigido e incitado a cometer actos de asesinato y genocidio llevados a cabo por otras personas".

La Fiscalía, que ha subrayado que "toma sus decisiones procesales con independencia de la policía y del Gobierno", ha concluido "que se cumplían los requisitos legales para presentar cargos penales" tras examinar "un expediente de pruebas presentado por el Equipo de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana".

Ahora, "el proceso penal contra el Dr. Brown ya está en marcha" y "el acusado tiene derecho a un juicio justo", ha remarcado, destacando como "extremadamente importante que no haya noticias, comentarios ni se comparta información en Internet que pueda perjudicar dicho proceso".

En este marco, Vincent Brown, originario de la capital ruandesa, Kigali, y residente en la actualidad en Islington, norte de Londres, comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster este martes, ha informado la Fiscalía.