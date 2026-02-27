La Fiscalía de EEUU acusa a otras 30 personas por el "ataque" a una iglesia durante unas protestas contra el ICE

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado este viernes que otras 30 personas han sido acusadas por el "ataque" a una iglesia ubicada en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en el marco de unas protestas en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Bajo mis directrices, los agentes federales ya han arrestado a 25 de ellos y habrá más (detenciones) a lo largo del día. No puedes atacar un lugar de culto. Si lo haces, no podrás esconderte de nosotros: te encontraremos, te arrestaremos y te procesaremos", ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales.

El periodista Don Lemon fue detenido junto a otras ocho personas por cubrir las protestas en la iglesia y se declaró no culpable de dos delitos, entre ellos conspiración para violar los derechos constitucionales de alguien y uso de la fuerza o amenazas para interferir contra alguien que expresa su derecho a la libertad religiosa.

Lemon, expresentador de la cadena CNN y quien actualmente trabaja de forma independiente, retransmitió en directo a un grupo de manifestantes que entraron en la iglesia de St. Paul el pasado 18 de enero e interrumpieron el sermón de su pastor bajo la premisa de que trabajaba para el ICE.

El periodista fue detenido en Los Angeles, donde se encontraba para cubrir la entrega de los premios Grammy, según su abogado, Abbe Lowell, quien tildó el suceso de "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda" y de "intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta" la Administración del presidente Donald Trump.