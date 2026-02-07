La Fiscalía francesa investiga al exministro de Cultura Jack Lang por presunto blanqueo de capitales

Archivo - El exministro de Cultura francés Jack Lang - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon - Archivo

MADRID 7 Feb.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro de Cultura Jack Lang por supuesto "blanqueo de capitales con agravante" a través de una empresa en paraísos fiscales en medio de la presión pública por la aparición de su nombre en los documentos desclasificados del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Junto a Lang, ahora mismo presidente del Instituto del Mundo Árabe, también está siendo investigada su hija Caroline bajo la presunción de la comisión del mismo delito. Sus nombres aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein.

El abogado de Lang, Laurent Merlet, ha confirmado la investigación a la cadena francesa BFM TV aunque se ha mostrado sorprendido por los tiempos: "Dos observaciones: en primer lugar, todo esto me parece bastante artificial, ya que tan solo 48 horas después de ser citado a comparecer ante su autoridad supervisora, la Fiscalía abre una investigación judicial".

"Lo segundo, que me parece más legítimo, es que, ante el revuelo mediático, la justicia, en el contexto actual, se esté interesando y pidiendo a Caroline y Jack Lang pruebas de que no recibieron fondos de esta empresa, de la que se habla hoy, como han dicho ambos", ha añadido Merlet.

Su hija esgrimió en su momento que la empresa se creó para descubrir jóvenes artistas mientras que Epstein compraba sus obras. "La despojaron por completo de la gestión de esta empresa; nunca se ocupó de ella", ha afirmado su abogado, antes de explicar que ella "nunca aportó ni recibió un solo céntimo de esta empresa".

Su padre, no obstante, sí figura en los estatutos de la misma (aunque el exministro ha asegurado que no tenía ni idea de que su nombre aparecía ahí), y ha reconocido vínculos con Epstein, que "acepta plenamente" y que se conocieron a través del cineasta estadounidense Woody Allen.

Lang, de 86 años y antiguo ministro de Cultura bajo el mandato del presidente François Miterrand, está contemplando seriamente la posibilidad de dimitir de su cargo en el instituto. "Creo que tomará su decisión en pos de su conciencia y con respeto a la institución", se ha limitado a aventurar su abogado.