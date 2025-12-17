La Fiscalía de Indonesia acusa a dos sospechosos de planificar el robo y posterior asesinato de Matilde Muñoz

Archivo - Complejo turístico de Mandalika en la isla de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, Indonesia. - Europa Press/Contacto/Xu Qin - Archivo

La Fiscalía de Indonesia ha acusado este miércoles a los dos sospechosos del asesinato de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años encontrada muerta en la isla de Lombok, de planificar el robo y posterior asesinato en venganza por un presunto malentendido con la turista.

Un panel de jueces del tribunal de distrito de la ciudad de Mataram, presidido por Kelik Trimargo, ha celebrado durante la jornada la primera sesión del juicio por el asesinato de Muñoz, con los dos acusados, Suhaeli y Heri Ridwan, sentados en el banquillo con abogados de oficio.

Durante la audiencia, que no ha contado con la comparecencia de testigos y en la que no han declarado los acusados, la Fiscalía indonesia --representada por Danny Curia Novitawan-- ha detallado que el plan inicial de Ridwan consistía únicamente en robar los objetos de valor en la habitación donde se alojaba la víctima, en el hotel Bumi Aditya.

Los fiscales han detallado que Ridwan, empleado del hotel en el que se hospedó, planificó el robo en venganza por un presunto malentendido con la española, que murió tras ser asfixiada y golpeada. La Fiscalía indonesia ha acusado así a los dos hombres por cargos de asesinato premeditado y robo con violencia.

El cadáver de la mujer, nacida en Galicia y residente en Baleares, fue encontrado en agosto enterrado en una playa de una zona cercana a la que le perdió la pista. Fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya --en la playa de Senggigi-- donde había pagado 20 noches por adelantado, explicó a Europa Press Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia.

La Policía de Lombok Occidental no inició una investigación por su desaparición hasta el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. Su familia había asegurado previamente que se trataba de "un crimen de manual" y había instado a la Policía del país asiático y a la Interpol que intensificaran las pesquisas.

La mayoría de las pertenencias de la española --ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila-- aparecieron en la zona de basuras del establecimiento, si bien no se hallaron ni su pasaporte ni sus tarjetas de crédito ni su terminal móvil, lo que hizo sospechar de que se trataba de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas.