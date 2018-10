La Fiscalía interviene la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México

Publicado 11/03/2018 23:19:57 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal de la Fiscalía de Jalisco con apoyo del Ejército ha intervenido este domingo la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara, según ha informado el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

Sandoval ha explicado a través de Twitter que a las 7.30 horas de la mañana intervinieron la Policía Municipal "con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado".

La policía estatal se encargará de la seguridad del municipio, en tanto que los agentes municipales de Tlaquepaque serán remitidos a la academia policial donde recibirán un curso y les harán las evaluaciones correspondientes, ha informado el diario mexicano 'La Jornada'.

Sandoval, quien advertía recientemente de un recrudecimiento de la violencia en Jalisco, ha argumentado que "hacer esto representa una medida contundente frente a la inseguridad que padece la metrópoli". "Todos queremos vivir en paz" y "recuperar la tranquilidad", ha apuntado.

Jalisco no está aislado de la ola de violencia que vive el país, por lo que "no podemos quedarnos con los brazos cruzados". "No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece", ha apostillado.

Este es la segunda corporación que toma a la policía estatal en lo que va del año tras la de la Policía Municipal de Tecaltitlán por la desaparición de tres italianos que presuntamente fueron entregados al crimen organizado.