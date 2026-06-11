La Fiscalía de Israel presenta cargos contra un asesor de Netanyahu por difundir datos clasificados y "dañar al Estado"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Israel ha presentado este jueves cargos contra Jonatan Urich, uno de los asesores del primer ministro, Benjamin Netanyahu, por la supuesta filtración a medios de comunicación de información clasificada con el objetivo de "dañar al Estado" y "poner en peligro la seguridad nacional".

Los fiscales han pedido al Tribunal de Distrito de Tel Aviv que prohíban a Urich entrar en la oficina del primer ministro, así como a cualquier instalación de seguridad del país y allí donde pueda haber documentos clasificados almacenados. Además, han solicitado que se le impida contactar a cualquier persona involucrada en el caso que se investiga hasta que terminen todos los procedimientos legales en curso, según inforamciones del diario 'The Times of Israel'.

Urich habría colaborado con el exportavoz de la oficina del primer ministro Eli Feldstein para extraer información sensible en materia militar y entregársela posteriormente a la prensa extranjera, entre ellos el diario alemán 'Bild', para "moldear a la opinión pública" israelí, especialmente en lo referente a las negociaciones para lograr la liberación de los rehenes que continuaban retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza.

Estos documentos --que dejaban en buen lugar a Netanyahu y situaban a Hamás como los responsables de que el acuerdo para su liberación no se materializara-- habrían sido filtrados al 'Bild' para evitar la supervisión de la censura militar israelí. Con estas acciones, tal y como indican los fiscales, se "corrió un riesgo real de dañar la seguridad y los intereses nacionales".

Todo apunta a que Feldstein entregó estos documentos a otro individuo que carecía de autorización para tener acceso a los mismos tras coordinarse con Urich, que también ha sido imputado por destruir pruebas.

"La divulgación de esta información secreta al público podría perjudicar gravemente los intereses de seguridad del Estado de Israel, principalmente en el ámbito de la recopilación de Inteligencia y la divulgación de fuentes de Inteligencia, gracias a las cuales se salvan vidas humanas, ya que (la filtración) podría haber revelado detalles sobre misiones, capacidades, métodos operativos y técnicas clasificadas utilizadas por la comunidad de Inteligencia en diversos ámbitos", ha denunciado la Fiscalía.

Urich, que trabajó como asesor estratégico de Netanyahu y también director de campaña del partido Likud, habría contribuido a la filtración que tuvo lugar en 2024 y que incluía información militar clasificada, la cual versaba sobre el supuesto plan del entonces líder de Hamás Yahya Sinwar para huir junto a varios rehenes israelíes a través del corredor de Filadelfia --unas informaciones que podrían haber sido manipuladas--.