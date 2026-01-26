La Fiscalía de Kenia acusa al líder de una secta de otras 52 muertes más tras el caso Shakahola

Archivo - Bandera de Kenia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Kenia ha anunciado este lunes que Paul Mackenzie, el líder de una secta cristiana acusado de la muerte de más de 400 personas en una zona boscosa de la ciudad norteña de Shakahola, será procesado por otras 52 muertes más ocurridas en otra aldea del país.

Mackenzie --que se encuentra en prisión preventiva tras declararse no culpable por múltiples delitos de homicidio en el caso de Shakahola-- será acusado además por otros delitos, incluyendo participación en actividades criminales organizadas, radicalización y facilitación de actos terroristas.

El anuncio se produce después de que las autoridades descubrieran el pasado mes de agosto nuevos cadáveres en la remota aldea de Binzaro, a unos 30 kilómetros de Shakahola, pese a que Mackenzie ya había sido arrestado, lo que podría indicar que, según las recientes pesquisas, la secta sigue activa en la región.

"Hay sospechas razonables de que Mackenzie planeó y supervisó la comisión de los delitos, utilizando enseñanzas radicales y estructuras coordinadas para atraer a las víctimas a la remota granja de Binzaro", ha indicado el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía de Kenia ha informado de que los investigadores han recuperado "notas escritas a mano de la celda ocupada" por el pastor --descrito por el presidente, William Ruto, como un "terrible criminal"-- supuestamente "detallando transacciones realizadas a través de teléfonos móviles".

En el caso de Shakahola, los líderes de la secta instaron a los adeptos a practicar el ayuno hasta la muerte bajo la promesa de que se encontrarían con Jesucristo en una nueva vida. Durante meses, las autoridades realizaron excavaciones y exhumaciones en grandes extensiones de bosque.

La Policía Nacional keniana ha reconocido anteriormente deficiencias en el manejo de la tragedia, admitiendo que las lagunas en Inteligencia y coordinación durante las investigaciones entre las agencias de seguridad habrían contribuido a lo ocurrido.