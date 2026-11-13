La Fiscalía de Paraguay imputa al expresidente Santiago Peña por asociación criminal

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Paraguay ha imputado este viernes de manera formal al expresidente Santiago Peña y tres antiguos administradores del Banco Central por asociación criminal, todos ellos detenidos en el marco del escándalo de Ueno Bank, cuyo colapso ha dejado a tres millones de personas sin acceder a su dinero.

Peña, destituido por el Congreso la semana pasada apenas estalló el caso, ha sido señalado por la Fiscalía como líder de esta trama que habría operado desde el Banco Central para beneficiar al Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, según ha hecho saber el Ministerio Público a través de un comunicado.

Esta imputación se suma a otras tres más relacionadas con estos hechos, como son lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Además de Peña, han sido imputados otros tres antiguos altos cargos del Banco Central de Paraguay. Anteriormente ya lo había sido su exdirector Carlos Carvallo, a quien el expresidente propuso para el cargo.

La nota explica que estas personas "habrían tenido conocimiento de informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank y (...) no habrían impulsado las medidas correctivas correspondientes".

La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para uno de ellos y arresto domiciliario con tobillera electrónica para los otros dos, además de bloquear sus cuentas bancarias.

Los informes sobre el caso realizados por los fiscales apuntan a operaciones sin garantías que amenazaban la sostenibilidad del banco y, por ende, de los clientes que habían depositado en este sus ahorros.