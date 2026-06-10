La Fiscalía de Perú hace oficial la salida del fiscal que investigó a Fujimori tras casi cien procesos disciplinarios

Archivo - José Domingo Pérez, abogado peruano. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha hecho oficial la salida del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lideró la investigación contra la candidata Keiko Fujimori por supuesta financiación irregular de sus campañas, después de la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificarle en el cargo, durante el cual ha acumulado casi cien procesos disciplinarios.

Pérez, ahora abogado del expresidente Pedro Castillo, había sido una figura destacada de la lucha contra la corrupción, siendo clave en el proceso contra Fujimori y quien pidió su entrada en prisión provisional, si bien a finales de 2025 el Tribunal Constitucional archivo la causa por financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en el marco del caso 'Cócteles'.

A principios de 2025, fue apartado del caso por presuntas irregularidades durante la investigación, derivando finalmente en el cese de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Pérez logró ante una condena de 20 años de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo por corrupción y lavado de dinero y participó en la acusación del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sus detractores siempre le han reprochado sus supuestas motivaciones "políticas". La misma Fujimori aprovechó el hecho de que Pérez pasaba ahora a encargarse de la defensa de Castillo para denuncia que nunca fue fiscal, sino un agente político. "Se ha demostrado su verdadero color político", dijo.

A lo largo de su tiempo como fiscal anticorrupción, Pérez ha acumulado 98 procesos disciplinarios, de los cuales 84 ya han sido resueltos, entre ellos uno que derivó en una suspensión.

El mismo documento, publicado en el diario oficial del Estado, acota que su salida de la Fiscalía se realiza sin perjuicio de las acciones legales que puedan estar pendientes producto de estas quejas o denuncias en curso.