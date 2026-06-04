La Fiscalía de Rusia acusa al exministro de Defensa británico Ben Wallace de incitación al terrorismo

Archivo - Ben Wallace, exministro de Defensa británico. - Europa Press/Contacto/Ian Davidson - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Rusia ha acusado este jueves al exministro de Defensa británico Ben Wallace de incitación al terrorismo, en relación a una serie de declaraciones en septiembre de 2025 en las que supuestamente habría animado a las fuerzas ucranianas a atacar el puente de Crimea.

Las autoridades rusas han decretado una orden de arresto. En caso de ser condenado se enfrenta a una pena de prisión de entre tres y siete años de prisión y a una sanción económica que oscila entre los 300.000 y el millón de rublos (3.000-11.700 euros), así como su inhabilitación a según qué cargos, informa TASS.

La acusación hace referencia a unas declaraciones de Wallace en un foro de seguridad celebrado en Varsovia, la capital de Polonia, en septiembre de 2025, con las que habría animado a suministrar armas de largo alcance a Ucrania para llevar a cabo "acciones terroristas" contra el puente de Crimea "con el objetivo de crear condiciones inadecuadas para la población civil".

Las palabras de Wallace, quien estuvo al frente de la cartera de Defensa de Reino Unidos entre julio de 2019 y agosto de 2023, cuentan con el agravante de que se difundieron masivamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, señala la denuncia de la Fiscalía.