Fiscalía vuelve a solicitar pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por declaración de ley marcial

Archivo - Emisión de noticias que muestra al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol asistiendo a la segunda audiencia de su juicio por insurrección en una sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl. - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo especial de la Fiscalía para la insurrección en Corea del Sur ha solicitado este jueves la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol en el juicio de apelación, al considerar "demasiado leve" la cadena perpetua dictada en primera instancia por su responsabilidad como cabecilla en la declaración del estado de emergencia del pasado 3 de diciembre.

Durante la vista celebrada ante la Sala Penal 12-1 del Tribunal Superior de Seúl, el fiscal especial Cho Eun Seok ha defendido que "no hay motivo para dudar en la imposición de la pena" máxima contemplada por el código penal para el delito de liderar una insurrección, según ha informado la agencia coreana de noticias Yonhap. La Fiscalía ha calificado las acciones de Yoon de "el más alto nivel de traición que traiciona la confianza del pueblo" y ha denunciado que el decreto de ley marcial constituyó un "golpe de Estado progubernamental" orquestado para subvertir el orden constitucional y monopolizar el poder a largo plazo.

"El comandante en jefe, que juró defender la Constitución, envió en su lugar tropas armadas contra el pueblo", ha criticado el Ministerio Público en declaraciones recogidas por la citada agencia, incidiendo en que la actuación del exmandatario intentó hacer retroceder la historia constitucional del país cuatro décadas. Asimismo, la Fiscalía ha cuestionado el fallo del tribunal inferior por considerar restrictivos los plazos y propósitos de la preparación del motín, argumentando que los hechos probados demuestran una planificación prolongada durante meses.

Por su parte, el Tribunal proseguirá con los alegatos finales de la defensa en las próximas audiencias, estando previsto que la fecha para la lectura de la sentencia definitiva del segundo juicio se anuncie una vez concluyan las intervenciones de las partes a principios del próximo mes de noviembre.