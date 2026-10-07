Flávio Bolsonaro apela a su mayoría en el Congreso para "cambiar la Constitución" y "redemocratizar" Brasil

Archivo - El candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, durante un mitin. - Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, ha asegurado este martes que aprovechará la nueva configuración del Congreso surgida tras la primera vuelta electoral para aprobar cambios en la Constitución y "redemocratizar el país". Sus declaraciones se han producido durante un acto de campaña en la ciudad de Goiania, donde ha recibido el apoyo explícito del exgobernador y candidato presidencial derrotado Ronaldo Caiado (PSD) de cara a la segunda vuelta contra Luiz Inácio Lula da Silva, que se celebrará el próximo 25 de octubre.

El político ultraconservador, que el pasado domingo obtuvo más de 56 millones de apoyos (47% del total), ha celebrado el giro a la derecha de las cámaras legislativas brasileñas, destacando que contará "con mayoría en el Senado para elegir al presidente del Senado" y "con mayoría en la Cámara para elegir al presidente de la Cámara". Según Bolsonaro, este control parlamentario permitirá "cambiar la Constitución" para que "las instituciones vuelvan a respetarla", aunque no ha precisado qué apartados de la Carta Magna pretende modificar.

El nuevo reparto de escaños a partir de 2027 situará al PL como la principal fuerza en ambas cámaras, alcanzando los 121 diputados y disparándose hasta los 28 senadores. No obstante, cualquier propuesta de enmienda constitucional requerirá sumar el apoyo de otras fuerzas políticas para alcanzar los tres quintos de los votos en dos rondas legislativas (308 diputados y 49 senadores).

Durante su intervención, Flávio Bolsonaro ha recuperado las banderas más duras de su programa en materia de seguridad pública, prometiendo construir "medio millón de plazas penitenciarias" e impulsar reformas para rebajar la edad de responsabilidad penal de los 18 a los 16 años, una iniciativa que ya se encuentra a la espera de votación en la Cámara de Diputados. Además, el candidato ha reiterado su defensa de la castración química para violadores y pederastas y ha asegurado que los menores que cometan delitos graves "tienen que responder como adultos".

Estas propuestas han escenificado la sintonía del candidato del PL con Ronaldo Caiado --quinta fuerza en la primera vuelta con más de 2,5 millones de votos--, quien, pese a haber sido crítico con Flávio Bolsonaro en la primera vuelta y haber cuestionado su credibilidad, ha comprometido ahora su apoyo para derrotar a Lula.

En clave de alianzas, Caiado ha recordado además su compromiso de firmar una eventual amnistía tanto para los condenados por el asalto a las instituciones del 8 de enero como para el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato y actualmente en arresto domiciliario tras ser condenado por intentar evitar el inicio de mandato de Lula da Silva en un conato de golpe de Estado.