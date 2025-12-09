Flávio Bolsonaro ya conjura a la derecha para su "irreversible" candidatura con vistas al indulto para su padre

Archivo - Flávio Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador Flávio Bolsonaro se ha reunido ya con los líderes de algunas de las principales fuerzas de la derecha brasileña para reorganizar su candidatura para las elecciones de 2026, en las que previsiblemente se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con vistas a la amnistía de su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio ha reiterado este martes que su candidatura es "irreversible", zanjando así ciertas dudas que surgieron en la víspera después de que afirmar que cabría la posibilidad de que no llegara hasta el final. "Tengo un precio que voy a negociar", dijo en una rueda de prensa, palabras que ahora ha salido a matizar.

"Mi precio es Bolsonaro libre y en las urnas. O sea, que no hay precio, esa es la conclusión. Lo explico porque parece que me estoy poniendo a la venta y no es así", ha dicho Flávio, después de visitar a su padre en su encierro en la sede de la Policía Federal, en Brasilia, según recoge el portal G1.

Con Jair Bolsonaro cumpliendo su pena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022, Flávio anunció el pasado viernes su candidatura poniendo fin a varios meses de rumores acerca del futuro político del bolsonarismo, para cuyo liderazgo sonó en algún momento su tercera esposa, Michelle, quien en los últimos días ha vuelto a evidenciar sus diferencias con los hijos del expresidente.

Con vistas a su candidatura, Flávio reunió a los líderes de algunos de los principales partidos de la derecha como Antônio de Rueda, de Unión Brasil; Valdemar Costa Neto, del Partido Liberal; y Ciro Nogueira, de Progressistas, entre otros. También ha confirmado su apoyo el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien en su día sonó para liderar la candidatura conservadora para 2026.

No obstante, los líderes de la bancada del Centrao, formada por una amplia gama de partidos que comparten valores tradicionales y que ceden su apoyo en el Congreso a cambio de cotas de poder, han planteado las primeras dudas acerca de que un miembro del clan Bolsonaro lidere a las fuerzas de la derecha en 2026.

En su opinión, la familia Bolsonaro ha perdido gran parte del crédito después de la condena por golpe de Estado del expresidente brasileño y la derecha podría verse fraccionada en primera vuelta y acabar perdiendo las elecciones.