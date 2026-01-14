Fracasan las mociones de censura de la oposición francesa en contra del Gobierno de Sébastien Lecornu

La presidenta de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot - Europa Press/Contacto/Sadak Souici

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional francesa ha rechazado este miércoles las dos mociones de censura presentadas por el partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI) y la formación ultraderechista Agrupación Nacional (AN) en contra del Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, debido a su inacción por la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur.

La moción presentada por la izquierda ha obtenido 256 votos, muy por debajo de los 288 necesarios para que triunfase, mientras que la elevada por la ultraderecha ha logrado solo 142 votos a favor. Ni los diputados del Partido Socialista ni Los Republicanos han apoyado las iniciativas de la oposición para desbancar a Lecornu.

La presidenta de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, ha señalado ante la prensa que "la responsabilidad recae enteramente" en los socialistas y los conservadores. "Han aceptado la capitulación de Francia", ha subrayado, agregando que el acuerdo será "un escándalo medioambiental" y supondrá "un desastre" para el sector agrícola.

Antes de la votación, la vicepresidenta en la Asamblea Nacional de AN, Hélène Laporte, ha afirmado que "la agricultura francesa será la gran perdedora del acuerdo UE-Mercosur". "Oficialmente, Francia se ha opuesto durante años. Sin embargo, mediante sus sucesivas concesiones, ha optado por no bloquear este acuerdo", ha expresado.

Esta previsto que la Unión Europea y los países de Mercosur firmen el próximo 17 de enero el histórico acuerdo en la capital de Paraguay, Asunción, a la que se desplazarán tanto la presidenta de la Comisión Europa, Von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este acuerdo se culmina tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia, Hungría e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo, que critica que las asimetrías regulatorias con esa región pueden abrir la puerta a la competencia desleal.