Francia advierte de que la guerra híbrida rusa en Europa es "real" y cada vez más presente en lugares clave

Archivo - Laurent Nuñez, ministro francés del Interior. - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha advertido este lunes de que las acusaciones sobre una guerra híbrida a manos de Rusia "no constituyen propaganda" sino que son "reales" y están "documentadas" por las agencias de Inteligencia y ha señalado que la presencia de drones rusos en algunos aeropuertos europeos "no son inventos".

Nuñez ha afirmado que este mismo fin de semana se han registrado incidentes de este tipo, aunque ha aclarado que Francia no ha sufrido todavía "ningún sabotaje importante". "Además, a menudo se nos pide colaboración en materia de lucha antidrones", ha explicado el ministro del Interior en una entrevista para BFMTV.

"Esta amenaza es real", ha advertido Nuñez, que sí ha confirmado ataques informáticos procedentes de esta guerra híbrida rusa. "Está documentado y el conjunto de los servicios de Inteligencia europeos convergen en el mismo sentido (...) Es irresponsable minimizar esta amenaza", ha reiterado el ministro francés.

"Sabemos que la guerra híbrida, y en particular la llevada a cabo por los rusos, tiene como objetivo atacar nuestras redes, a nuestra base industrial de defensa, esa misma que presta apoyo a Ucrania", ha dicho.

Nuñez ya se reunió el pasado viernes con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien posteriormente trasladó tanto a los líderes políticos del país como a la opinión pública la necesidad de tomar en serio el problema. "La naturaleza de la agresión y las amenazas rusas en Europa está cambiando", alertó.

En los últimos meses se han registrado incidentes con drones en aeropuertos de vecinos de Rusia y Ucrania, como consecuencia de la guerra, así como supuestos intentos de sabotaje en redes ferroviarias y otras infraestructuras en varios países. Al tiempo que las denuncias de ataques informáticos son una constante.