Francia y Alemania logran el visto bueno técnico para reforzar el flanco oriental de la OTAN

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra francés, el general Pierre Schill, y el inspector del Ejército alemán, el teniente general Christian Freuding, firman la declaración de capacidad inicial de la Brigada Franco-Alemana en el este de la OTAN. - BRIGADA FRANCO-ALEMANA

BRUSELAS 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Franco-Alemana ha recibido el visto bueno técnico para operar bajo el mando del Cuerpo Multinacional Nordeste de la OTAN, con sede en Szczecin (Polonia), después de haber alcanzado su capacidad operativa inicial, según han informado fuentes de la Alianza Atlántica.

El hito se formalizó este jueves en la localidad alemana de Mullheim, donde el inspector del Ejército alemán, el teniente general Christian Freuding, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra francés, el general Pierre Schill, firmaron la declaración oficial tras unas maniobras conjuntas.

Aunque la asignación de esta brigada al flanco oriental de la Alianza ya se acordó en 2025, la firma de este acuerdo certifica que la fuerza conjunta ya está técnicamente lista y coordinada para su despliegue temporal en caso de necesidad operativa o por la evolución del entorno de seguridad.

"El despliegue de la Brigada Franco-Alemana estará determinado por las necesidades operativas y la evolución del entorno de seguridad", han detallado esas mismas fuentes, que ha recordado que la cooperación ya se ha establecido a través de varios ejercicios celebrados en 2025 y 2026.

Esta cooperación de Francia y Alemania en Polonia tiene previsto dar un paso más en mayo y junio de 2027, cuando la brigada participe en las maniobras clave de la OTAN 'Griffin Defender' y 'Griffin Lightning'.