Francia anuncia una misión conjunta con Omán para el desminado del estrecho de Ormuz

El sultán de Omán, Haitham bin Tarik, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron - Michael Baucher / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes una misión militar conjunta con Omán para el desminado del estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico y que quedó bloqueado por Irán en el marco de la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Teherán.

"Trabajamos juntos para reducir las tensiones en Oriente Próximo. Hemos decidido colaborar, junto con nuestros socios, en el desminado del estrecho de Ormuz para asegurar las rutas marítimas y garantizar el libre e incondicional tránsito", ha destacado Macron.

El mandantario galo ha anunciado esta colaboración durante la visita a París del sultán de Omán, Haitham bin Tariq, con quien ha coincidido en la necesidad de un estrecho de Ormuz de "libre navegación", "sin condiciones ni restricciones".

Así, han acordado "avanzar hacia la libertad de navegación en el futuro y llevar a cabo operaciones conjuntas de desminado"", según un comunicado franco-omaní publicado tras el encuentro celebrado en París.

"Los dos jefes de Estado destacaron la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz y reafirmaron su compromiso con la libre navegación, sin condiciones ni restricciones, incluido el derecho de paso en tránsito conforme al Derecho del Mar", explica el comunicado.

"Nos complace dar la bienvenida a Su Majestad Haitham bin Tariq, Sultán de Omán en su primera visita oficial a Francia. El Sultanato de Omán y Francia fortalecen hoy su alianza mediante acuerdos históricos en los ámbitos económico, científico, cultural e industrial", ha destacado Macron.

Casi de inmediato, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, ha advertido de que el desminado "lo realizará únicamente Irán", conforme a lo recogido en el memorando de entendimiento suscrito entre Estados Unidos e Irán.

"Macron ha dicho que colaborará en el desminado del estrecho de Ormuz (...). En principio no vamos a permitir tal cosa", ha apuntado Qaribabadi en redes sociales. "La situación es delicada y compleja. Recomendamos encarecidamente a Francia que no la complique más con sus provocaciones", ha remachado.