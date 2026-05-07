Francia aprueba una ley para facilitar la restitución de bienes culturales saqueados durante la colonización

Una sesión en la Asamblea Nacional francesa - Europa Press/Contacto/Telmo Pinto

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Francia ha aprobado este jueves una legislación para facilitar la restitución de bienes culturales saqueados durante la colonización francesa cuando lo solicite su país o pueblo de origen, una promesa hecha por el presidente Emmanuel Macron durante una visita a la capital de Burkina Faso, Uagadugú, en 2017.

El texto permite al Gobierno devolver bienes culturales por decreto, sin tener que recurrir a una legislación específica, si bien se aplica únicamente a propiedades saqueadas entre 1815 y 1972, periodo comprendido entre el inicio del Segundo Imperio francés y la adopción de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

La legislación --criticada porque no incluye la palabra "colonización" y porque deja fuera periodos anteriores a 1815, en particular el Primer Imperio francés o la conquista de Egipto-- establece varios criterios para determinar si la apropiación fue ilegal o no y exige que se consulte a dos comisiones, una científica y otra con representación parlamentaria.

La ley fue aprobada en la víspera por la Asamblea Nacional francesa por unanimidad, con el voto de los 141 diputados, y ha recibido el visto bueno definitivo este jueves en el Senado con 343 votos. Al menos cinco senadores no han acudido a la votación.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, defendió en la víspera en un mensaje en redes sociales tras la votación en la Asamblea que la restitución de bienes culturales robados o adquiridos ilícitamente es "una exigencia moral". "Solo se restituirán los bienes adquiridos ilegalmente, demostrándolo científicamente, sobre la base de criterios jurídicos estrictos", ha argüido.

Lecornu afirmó así que la medida "no busca reescribir la Historia", sino "asumir responsabilidades" por los bienes culturales adquiridos de forma ilícita. "Gracias a los parlamentarios por este paso", expresó, reivindicando los valores de la "verdad, el respeto, el diálogo" y la "responsabilidad".