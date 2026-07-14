Francia celebra su Fiesta Nacional con un desfile multitudinario y muestras de apoyo a Ucrania

Imagen de archivo del desfile por la Fiesta Nacional de Francia en París. - Ludovic Marin/AFP/dpa

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Francia celebra este martes su Fiesta Nacional, conocida como Día de la Bastilla y en el que se conmemora el inicio de la Revolución Francesa en 1789, con un desfile multitudinario y muestras del apoyo europeo a Ucrania a medida que avanza la invasión de Rusia, que comenzó hace ya más de cuatro años.

El desfile cuenta con la presencia de más de decenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, entre otros, que han sido invitados a presenciarlo desde los Campos Elíseos, situados en el centro de París.

Este año, unos 500 militares de los países que conforman la Coalición de Voluntarios --bloque militar y político de 37 países aliados, liderado por Francia y Reino Unido-- se encuentran a la cabeza de la marcha militar. Se trata de la décima ceremonia de este tipo que preside el presidente del país, Emmanuel Macron, que ha reivindicado la "fraternidad" como valor central francés y ha pasado revista a las tropas.

Así, las autoridades francesas buscan transmitir un claro mensaje: el de una Europa que despierta a nivel estratégico en un contexto internacional de grandes conflictos. En total, miles de personas han salido a las calles de la capital para ser partícipes de las celebraciones.

PRESENCIA UCRANIANA

Macron ha dicho estar "orgulloso de ver a los militares ucranianos desfilar junto a las fuerzas francesas", un ""símbolo de fraternidad, de coraje y de destino compartido". "Pensamientos al pueblo ucraniano que lucha por su libertad y, con ella, por la de todos los europeos", ha resaltado el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

Un total de 25 militares ucranianos han marchado por las calles de la capital francesa. Su presencia responde a la Coalición de Voluntarios y es altamente simbólica. El lunes, dicho grupo se reunió precisamente en París con Zelenski para abordar el futuro de la asistencia militar europea a Ucrania.

Durante el encuentro, Ucrania y otros nueve países anunciaron que habían acordado trabajar de forma conjunta para desarrollar capacidades de defensa antiaérea para proteger a Europa.

Según datos del Palacio del Elíseo, este es el mayor desfile registrado nunca durante el Día de la Bastilla, con unos 6.800 efectivos desplegados. Además, la cita sirve para rendir tributo a la Armada Francesa, que cumple 400 años.